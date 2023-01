Nieuwjaarsduik Heeg trekt 100 enthousiaste deelnemers

HEEG-De Nieuwjaarsduik bij de Pharshoeke in Heeg is vanmiddag een groot succes geworden. Een 100-tal deelnemers durfde het aan om een frisse duik te nemen. Na afloop was er snert, glühwein en chocolademelk van dit perfect georganiseerde evenement dat voor de twee keer vanuit ’t Sylhus werd gehouden