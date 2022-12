Nieuwjaarsduik Heeg 2023

HEEG- Na twee jaar te hebben moeten wachten wordt door WaterSportvereniging Heeg (WSH) de tweede Nieuwjaarsduik Heeg georganiseerd. In 2020 werd de aftrap gegeven voor een officiele Hegemer nieuwjaarsduik en dat was meteen een groot succes. Samen maken we de Nieuwjaar duik van 2023 tot een nog groter festijn!

Begin het nieuwe jaar helemaal fris: Doe mee aan de Nieuwjaarsduik te Heeg! Opgeven kan ter plaatse vanaf 15.30 uur, de deelname is gratis. Om 16.00 uur spoelen we al onze zorgen, de champagne en het bier van ons af en duiken we weer geheel opgefrist op uit het Heegermeer.

Na de Nieuwjaar duik kan er in de kleedkamers worden gedoucht en is er in It Sylhûs voor iedereen warme erwtensoep, chocomelk of glühwein.

Datum: Zondag 1 januari 2023, 15.30 uur, strand bij It Sylhûs, Pharshoeke 101, 8621 CW HEEG. Ga voor meer informatie naar wsheeg.nl/nieuwjaarsduik.