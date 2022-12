Nieuwjaarsduik & Nieuwjaarsborrel in Wommels

WOMMELS- Al die goede voornemens zijn natuurlijk mooi… maar je begint het nieuwe jaar pas echt spetterend met een verfrissende duik in de Jachthaven! Of een lekkere (Friese) borrel aan de bar J. Kom op 01-01-2023 om 15:30 uur naar Jachthaven de Appelhof in Wommels, waar we met wereldkampioen Lisette Bruinsma samen het nieuwe jaar induiken! En jawel, kom verkleed Hoe gekker hoe leuker! En win de Nieuwjaars prijs! Een heerlijke borrelplank voor 2 personen incl. 2 drankjes!