Nieuwjaarsconcert Stedelijk Muziekkorps op 21 januari in Theater Sneek - Fabels in muziek

SNEEK - Op zaterdagavond 21 januari luidt het Stedelijk het nieuwe jaar in tijdens het nieuwjaarsconcert in het Theater Sneek. Tijdens dit concert worden bekende verhalen in muziek vertolkt. Iedereen kent ze: sagen, legenden, sprookjes en verhalen. Vrijwel altijd zijn ze gekruid met een tikje wreedheid en weerspiegelen ze de morele educatie uit vervlogen tijden. Heel bijzonder om door muziek een verhaal in klank te verbeelden.

Een kleine greep uit het programma:

In het verhaal van de Rattenvanger van Hamelen raken ouders hun kinderen kwijt als gevolg van gierigheid, spot en hoon tegenover de kunst. Tijdens dit prachtige werk word je door het verhaal heen geleid door verteller Bruun Kuijt. Bruun is in het dagelijkse leven actief als acteur, regisseur en schrijver. Hij heeft inmiddels meer dan 30 stukken geschreven voor o.a. het Hofpleintheater in Rotterdam en hij regisseerde tal van tv-series en theatervoorstellingen.

Scheherazade, het meisje dat in de handen van de wrede Sultan Sjahriaar komt, behoudt haar leven door iedere nacht een prachtig verhaal te vertellen aan haar vorst. De sultan, die doorgaans na een liefdesnacht de vrouwen om laat brengen, stelt uit nieuwsgierigheid naar het volgende verhaal van Scheherazade deze daad uit. Hij besluit haar naar aanleiding van haar mooie vertellingen in leven te laten.

Danse Macabre (Saint Saens) beschrijft doden die uit hun graven gewekt worden. Muziek bij het grote publiek bekend van een attractiepark dat hier in 2024 een heel nieuwe attractie aan wijdt.Violiste Isabelle Doodhagen is gastsoliste bij dit muziekstuk. Isabelle is uitvoerend en docerend violiste en actief in verschillende producties en samenstellingen van klassiek tot theater tot lichte muziek. Momenteel is zij op tour met de theatervoorstelling Max en de Minipiano.

Ook mag een prachtig deel van ‘Lord of de Rings’ niet ontbreken. Het stuk is de vreugdedans van de Hobbits.



Kom genieten van het concert en laat je verassen door de veelzijdigheid van het orkest.