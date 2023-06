Nieuwe zorgondernemers voor Thomashuis Sneek gezocht

SNEEK- In 2013 begon voor Hermien en Jan Kerkhof een nieuw avontuur. Ze gingen aan de slag in het Thomashuis in de oude Ichtuskerk in Sneek. Daar wonen acht mensen met een verstandelijke beperking, samen met het zorgkoppel. Na tien leerzame jaren is het voor Hermien en Jan tijd om te stoppen. Daarom zijn ze hard op zoek naar twee enthousiaste opvolgers.

Net als thuis

Hermien (60) en Jan Kerkhof (57) werken allebei al langer in de gehandicaptenzorg, maar wel altijd in dienstverband. ‘Het was al jaren mijn grote droom om een eigen opvanghuis te hebben en te ondernemen in de zorg’, vertelt Jan. Toen de twee met het Thomashuis in aanraking kwamen, wisten ze meteen: dit is wat we willen. In Nederland zijn inmiddels 118 Thomashuizen die allemaal gerund worden door zorgondernemers via franchisegever De Drie Notenboomen.

‘Het concept werkt heel goed’, vertelt Hermien. ‘Omdat we zo dichtbij wonen, kennen we onze bewoners door en door.’ Jan vult aan: ‘We bieden ze een stabiele basis, dat is heel belangrijk voor deze doelgroep. Omdat het Thomashuis zo kleinschalig is, hebben we genoeg tijd voor elk individu. Zo kunnen de bewoners groeien en zich verder ontwikkelen.’

Perfecte match

In het Thomashuis in Sneek wonen acht mensen met een beperking. Binnenkort komt daar een negende bij. ‘De oudste is 50 jaar en heeft het syndroom van Down. Maar er woont bijvoorbeeld ook een meisje met een spastische bewegingsstoornis, zonder verstandelijke beperking’, vertelt Hermien. ‘Het verschil tussen de bewoners is groot, maar ze mengen ontzettend goed. Ze zijn allemaal erg sociaal en helpen elkaar overal mee.’

Echte levensgenieters

Het allerleukste aan werken in de gehandicaptenzorg? Daar hoeft Jan geen seconde over na te denken. ‘Ik kan altijd mezelf zijn, omdat mensen met een beperking dat óók zijn. De bewoners zijn goudeerlijk, dus je weet precies wat je aan ze hebt. En we kunnen heel veel van ze leren. Zij weten als geen ander hoe je plezier maakt en van het leven geniet.’

‘Ik ben geen fan van de term “dankbaarheid”, die vind ik altijd wat hoogdravend’, zegt Hermien. ‘Maar dat is wél wat de bewoners uitstralen. Ze zijn zo blij met hun leven in het Thomashuis – het voelt goed om ze dat leven te kunnen bieden.’

Omringd door gezelligheid

Vanwege gezondheidsredenen is het stel genoodzaakt om te stoppen met het Thomashuis. ‘Ongelofelijk jammer, maar het is niet anders’, zegt Jan. Nu zijn ze hard op zoek naar opvolgers. ‘Als zorgondernemer moet je echt een “mensenmens” zijn. Een vreselijk cliché – ik weet het. Maar het is wel echt wáár. Je moet met allerlei mensen om kunnen gaan, en heel sociaal zijn. Je communiceert met het personeel, de bewoners én met hun ouders.’ Hermien vult aan: ‘Ook heel belangrijk: je moet niet te snel oordelen over anderen. Met een open blik kom je als zorgondernemer een heel eind.’

We zoeken jou!

Ben je geïnspireerd door het verhaal van Jan en Hermien, heb je een levenspartner en heeft een van jullie een diploma en werkervaring in de gehandicaptenzorg? We zijn op zoek naar twee zorgondernemers die het Thomashuis in Sneek willen runnen. Meer informatie? Meld je aan voor ons webinar op 20 juli via thomashuis.nl/informatiemiddag.