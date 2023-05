Nieuwe zomerhit van Sneker Johnny Kay

SNEEK - De uit het Friese Sneek afkomstige zanger Johnny Kay heeft een nieuwe single. De zonnige klanken van Mi Amor brengen je meteen in een heerlijke zomerstemming.

De verwachting is dat dit nummer een echte zomerhit zal worden. Johnny Kay is al jaren een veelgevraagde artiest die op talloze podia te zien is geweest. Een veelzijdige zanger die diverse muziekstijlen moeiteloos beheerst. Eerdere singles van Johnny Kay waren “Hasta La Vista”, “Achteraf”, “De Twist” en de prachtig gezongen ballad “Ik Kan Niet Leven Zonder Jou”..

Dylan van der Feen van The Office Studio in Schraard is verantwoordelijk voor deze heerlijke frisse en zonnige productie.

Spotify > https://lnk.to/JKMiAmore