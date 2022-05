Nieuwe zeilklassen op tweede wedstrijdbaan tijdens Sneekweek

Surfers terug na vele jaren van afwezigheid

De KWS heeft als streven om haar evenementen open te stellen voor zoveel mogelijk klassen. Dit geldt uiteraard ook voor de Sneekweek. Afgelopen winter zijn met diverse klassen gesprekken gevoerd over deelname aan de Sneekweek. Tijdens de gesprekken bleek onder andere dat steeds meer zeilers met een beperking maar ook surfers, na vele jaren van afwezigheid, graag aan de Sneekweek mee willen doen.

Een grote uitdaging voor de KWS was hoe deze wensen in te passen in het reguliere programma van de Sneekweek. Na overleg met betrokkenen en de Provincie Fryslân zal tijdens de 85ste Sneekweek aan de noordzijde van de vaargeul voor het Paviljoen gedurende drie dagen (van dinsdag 9 t/m donderdag 11 augustus) op een extra wedstrijdbaan worden gevaren. Op deze baan varen o.a. de surfplanken, beginnend zeilers in de Optimist en zeilers met een beperking (lichamelijk en verstandelijk). Vanaf het Paviljoen kunnen de wedstrijden prima worden gevolgd.

Gedurende deze drie dagen zal het hardvaargebied door de Provincie Fryslân tijdelijk worden verkleind. Met deze extra baan, onder leiding van een separaat wedstrijdcomité, wordt de Sneekweek breder toegankelijk voor meer en andere doelgroepen.

Bron: KWS-Sneek