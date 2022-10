Nieuwe Yogastudio geopend in Sneek

SNEEK- Per 1 oktober is Yoga Studio Sneek geopend. Dit is een samenwerking van Sandra van Luttikhuizen en Sylvia Edelenbos. Het is een kleinschalige studio waar je altijd kunt genieten van een Yogavorm die bij jou past.

Yoga is namelijk voor iedereen, ongeacht je lichaamstype, leeftijd, gezondheid of cultuur. Als je kan ademen, kun je Yoga doen! Bij Yoga Studio Sneek kun je kiezen uit veel verschillende yogalessen. Variërend van een gemixt actieve Yinyang, tot een Deep Relax yoga waar je helemaal tot rust komt. Yoga Studio Sneek is gevestigd aan het Sint Antoniusplein 38 in Sneek. We zien er naar uit om je te verwelkomen!