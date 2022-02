Nieuwe webshop Taalplan Frysk 2030 vanaf vandaag live voor al het Friese lesmateriaal

SNEEK- Vandaag gaat de nieuwe webshop van Taalplan Frysk 2030 live. Op www.websjop.taalplan.frl is vanaf nu al het materiaal voor het onderwijs in het Fries beschikbaar: om het Fries zichtbaar te maken, het Fries lezen te bevorderen, aan het vak Fries vorm te geven of juist de plek van het Fries bij andere vakken te versterken. In de webshop zijn boeken, lesmateriaal en promotiemateriaal te koop voor scholen in alle onderwijssectoren en op alle niveaus.