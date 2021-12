Nieuwe versie elektronisch patiëntendossier voor het Antonius Ziekenhuis

SNEEK - Artsen en verpleegkundigen in het Antonius Ziekenhuis werken vanaf vandaag met een nieuwe versie van het elektronisch patiëntendossier (EPD) van software leverancier ChipSoft. Met vereende krachten is het afgelopen jaar deze overstap voorbereid. Afgelopen donderdag werd de migratie in gang gezet. En vrijdagmiddag is de nieuwe versie in gebruik genomen.