Nieuwe vaartuigen van de brandweerposten Heeg en Balk officieel in gebruik genomen

Terwijl hagelbuien het meer geselen verzamelen de ruim 30 vrijwilligers van beide korpsen zich in het clubgebouw van WSV Heeg aan de Pharshoeke voor de officiële ingebruikname. “Wat Fryslân, en vooral dit gebied, uniek maakt is het vele water", zo opent adjunct-commandant Marinus van de Velde van Brandweer Fryslân de presentatie. "En dat betekent dat je niet alleen over land maar ook over het water snel bereikbaar moet zijn en over het beste materiaal moet kunnen beschikken”.



De nieuwe vaartuigen voldoen aan alle standaarden van deze tijd. De aluminium vaartuigen zijn gebouwd door Alumax Boats uit Meppel. Als basis diende het zogenaamde Bullit 660 model, voortgestuwd door een 200 pk Suzuki buitenboordmotor waarmee een topsnelheid van iets meer dan 70 km/u kan worden behaald met een zespersoons bemanning. Het maximum aantal van dit type boot is trouwens acht personen.



De vaartuigen zijn maatwerk en naar de wensen en ideeën van de korpsen gebouwd. Zo kan bijvoorbeeld de radarbeugel eenvoudig naar achteren worden geklapt om onder lage bruggen door te kunnen varen en is een multideur aan de zijkant gebouwd zodat duikers gemakkelijk in en uit het water kunnen.



De boten zijn verder uitgerust met een kaartplotter inclusief sonar van het type Raymarine Element 9, een aanvalskrat (cassette) brandbestrijding en een wervelplank/brancard. Uit de oude blusboten, die 15 jaar dienst hebben gedaan, zijn onder meer de bluspomp, AED, EHBO-koffer en de warmtebeeldcamera overgezet.



Tijdens de overdracht en de doop werd een ieder een behouden vaart toegewenst, echter wel met de kanttekening dat de vaartuigen hopelijk niet al te vaak in actie hoeven te komen. Maar bij iedere oproep kunnen de brandweerkorpsen van Heeg en Balk in ieder geval weer met het beste materiaal het water op.