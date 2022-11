Nieuwe treindienstregeling van Arriva: Meer treinen in het Noorden

SNEEK- Vanaf zondag 11 december rijdt Arriva op alle noordelijke treinlijnen weer meer treinen. Minimaal twee keer per uur op alle trajecten. Deze inzet maakt deel uit van de nieuwe dienstregeling. De inzet is overzichtelijk voor de reiziger en sluit aan bij het actuele reizigersaanbod. De nieuwe dienstregeling is voorgelegd en afgestemd met Provincie Groningen en Fryslân en met de belangenorganisatie voor reizigers, het ROCOV en het OV Consumentenplatform.

Op alle trajecten: minimaal twee keer per uur

Arriva gaat vanaf 11 december weer meer treinritten bieden, in tegenstelling tot voorafgaande periode. De nieuwe dienstregeling heeft een duidelijk en helder aanbod van minimaal twee keer per uur een trein.* Door aanhoudende beperkte personeelsinzet wordt nog niet de volledige dienstregeling gereden en zijn er ook enkele situaties waarop er minder treinen gaan rijden dan nu. Echter, hiermee sluit Arriva goed aan bij het huidige aantal reizigers.

Arriva adviseert reizigers altijd de reisplanner te checken voorafgaand aan de reis

Op arriva.nl/dienstregeling staat alle informatie over de nieuwe dienstregeling die vanaf zondag 11 december ingaat. De aangepaste dienstregeling is ook zichtbaar in de reisplanners vanaf vrijdag 2 december. Vanaf zondag 11 december kan de hele reis, van deur tot deur, ook vooraf worden gepland en betaald via de glimble app van Arriva (te downloaden via www.glimble.nl).

* met uitzondering van stations Dronryp en Deinum