Nieuwe tegenslag Kornwerderzand: IJsselmeer wordt te zout door diepe vaargeul

De diepere vaargeul, die nu nog bij het plan hoort, werkt volgens Fokkens als "een snelweg voor verzilting". Dat zegt ze bij Omroep Flevoland. De plannen zijn om de sluis in de Afsluitdijk te verbreden, zodat er grotere schepen doorheen kunnen.

Zoutgehalte

De vaargeul zou dan ook tien meter diep worden, en dat 31 kilometer lang. Als dat doorgaat, wordt volgens onderzoek van Rijkswaterstaat het zoutgehalte vijf milligram per liter hoger.

Bovendien kunnen er uitschieters in zitten tot 75 milligram boven het normale niveau. Om het water in het IJsselmeer dan toch zoet te houden, moet het verdund worden met zoet water. Daarvoor zou er elke seconde twintig kuub zoet water extra het meer in moeten stromen.

Gedeputeerde Fokkens zegt dat het nu lijkt dat elke stap vooruit in het proces wordt gevolgd door twee stappen terug. Er worden nu plannen gemaakt om verzilting tegen te gaan, bijvoorbeeld met een minder diepe vaargeul.

Onderhoud

Het onderhoud van de nieuwe vaargeul moet volgens Fokkens voor rekening van het Rijk komen. Ook eventuele extra kosten moeten volgens haar door het Rijk worden betaald. Daarom wil ze met Den Haag om tafel om over het probleem te praten.

Ze houdt er vertrouwen in dat de brede sluis er komt. Maar het op peil houden van het zoete water is ook belangrijk, zegt ze. Daar mag niet te makkelijk over worden gedacht. "We hebben nu een stikstofcrisis, maar we willen graag voorkomen dat we over vijf of tien jaar de watercrisis hebben. Verzilting is wel iets wat breed speelt."

Fokkens hoopt nog steeds dat het verbreden van de sluis in 2028 klaar is.

Bron Omrop Fryslân