Nieuwe tattooshop Hakuna Matattoo opent winkel met feestelijke actie

SNEEK - Het is een vliegende start voor tattooshop Hakuna Matattoo, die vandaag haar deuren opent op de Singel 12 in Sneek. Op 3,4 en 5 maart houdt de zaak ter ere van de opening een actie waarbij klanten langs kunnen komen zonder afspraak en gelijk een tattoo uit het design van de winkel kunnen laten zetten.

“We hebben een aantal topartiesten uit de omgeving uitgenodigd om ons dit weekend te helpen, zodat we meer mensen tegelijk kunnen tatoeëren”, aldus eigenaresse Melissa de Groot, die met zes jaar tatoeëer-ervaring op zak nu de stap zet om voor zichzelf te beginnen. “Mensen kunnen dus een tattoo kiezen uit ons design-aanbod en die kunnen ze laten zetten bij een artiest naar keuze.”

Sfeer proeven

Melissa omschrijft haar nieuwe winkel als ‘relaxt’. “Het is een plek waar we tijd nemen voor onze klanten en waar met liefde mooie tattoos worden gezet.” Ze hoopt op een grote opkomst de komende dagen. “Op deze manier hopen we dat klanten op een leuke manier komen kennismaken en komen sfeer proeven in de shop. Uiteraard is onze agenda ook al geopend voor afspraken.”