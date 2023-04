Nieuwe tattoo shop in de regio!

Voordat Almar aan dit avontuur begon, is hij eerst een aantal jaar in de leer geweest. Na een tijdje zoeken naar de juiste richting kon hij aan niks anders meer denken en besloot hij zijn passie en gevoel te volgen. Met behulp van schoonouders, ouders en vrienden is hij eind 2022 zijn eigen tattooshop begonnen. Van kleins af aan is Almar altijd al creatief geweest en is hij graag aan het tekenen. Van die passie heeft hij nu dus zijn beroep gemaakt.

Het mooie aan het vak is dat je ontzettend veel verschillende stijlen hebt en dat er dus voor iedereen wat wils is. Almar zijn favoriete stijlen zijn old school, traditional, een combinatie en zijn eigen stijl, al draait hij uiteraard zijn hand ook niet om voor andere designs. “Het belangrijkste en mooiste van mijn vak is dat je mensen voor de rest van hun leven blij maakt, dit is een herinnering die het hele leven meegaat”, aldus Almar. “Als je na een gezellige dag een klant ziet stralen met een nieuw plaatje, kan mijn dag niet meer stuk.”

Onder de naam @Almarkramertattoos is Almars’ werk op Facebook en Instagram te vinden.

Je kunt de tattooshop van Almar vinden aan de Hichtumerweg 5 in Bolsward.