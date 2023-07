Nieuwe starters- en eengezinswoningen Skûlplak Sneek

SNEEK - Met een grote glimlach op hun gezicht ontvingen de eerste bewoners van de 19 sociale nieuwbouwwoningen van It Skûlplak in Sneek donderdagochtend 13 juli de sleutel van hun nieuwe thuis. De woningen zijn voor starters en kleine gezinnen gebouwd. Samen met Henk Dedden van Friso Bouwgroep heette directeur-bestuurder Sigrid Hoekstra van WoonFriesland alle kersverse bewoners van harte welkom. Met een investering van 4,2 miljoen euro voegt WoonFriesland nu 19 woningen toe. De totale investering in het Skûlplak wordt 17 miljoen. In het najaar start het sociaal verhuurbedrijf met nog een nieuwbouwproject van 45 appartementen op deze locatie.

De sociale nieuwbouwwoningen, waar we vandaag de sleutels aan de nieuwe bewoners overhandigden, vormen samen met de 45 nog te bouwen appartementen en het S-vormige gebouw met servicewoningen ‘It Skûlplak’. Om plaats te maken voor deze in totaal 64 nieuwe huizen sloopte WoonFriesland onlangs 48 woningen aan de Doctor Kuyperlaan, Goeman Borgesiuslaan en de Troelstrakade.

De oude huizen voldeden niet meer

“De gesloopte woningen waren klein, niet duurzaam en voldeden niet langer aan de woonwensen van onze bewoners”, vertelt Hoekstra. “Deze nieuwe energiezuinige huizen bestaan uit twee woonlagen met een plat dak en worden verwarmd met vloerverwarming via een warmtepomp. Op de daken liggen 10 zonnepanelen per woning. Hiermee kunnen de bewoners voor een groot deel in hun eigen energiebehoefte voorzien. Met It Skûlplak bouwen we aan een groene toekomst van Sneek.”

Snelle bouwfase; nieuw én vertrouwd in één

De 19 nieuwe huizen zijn geschikt voor starters en kleine gezinnen. “Eerder bouwden we soortgelijke woningen voor WoonFriesland in Heerenveen en ze staan nu ook in Koudum”, vertelt Henk Dedden, directeur van Friso Bouwgroep. “Door de woningen prefab in onze fabriek te bouwen, kunnen we ze in relatief korte tijd opleveren. Maar de woningen blijven wel traditioneel metselwerk behouden. Nieuw én vertrouwd in één dus!”

Nóg meer nieuwbouw voor 55+

Aan de voorzijde van It Skûlplak start Bouwgroep Dijkstra Draisma na de bouwvakantie met de bouw van een appartementengebouw voor WoonFriesland. “Dit nieuwe gebouw wordt 4 woonlagen hoog met daarin 45 sociale huurappartementen, bergingen en een lift”, vertelt directeur-bestuurder Hoekstra. “Woningzoekenden die 55 jaar of ouder zijn krijgen voorrang op deze huizen.”

Gewoon Doen, Gewoon Groen!

‘Als alle nieuwbouw klaar is, gaan we aan de slag met het gemeenschappelijk groen rondom de alle nieuwe woningen en het S-vormige gebouw met servicewoningen. Door te vergroenen, maken we de wereld een beetje beter én vergroten we het woonplezier van onze bewoners', legt Hoekstra uit. ‘Voor nu en voor in de toekomst. Met meer groen dragen we bij aan het verbeteren van biodiversiteit, tegengaan van hittestress en het voorkomen van wateroverlast.’

Kwalitatieve én kwantitatieve vooruitgang

Wethouder Michel Rietman sprak zijn dank uit aan WoonFriesland voor de eerste investering van 4,2 miljoen euro in de leefbaarheid van Sneek. “Met de sloop van de 48 verouderde woningen kwam er ruimte vrij voor een bijzonder nieuwbouwplan. Met de 64 nieuwbouwwoningen die It Skûlplak in 2024 telt, bieden we woonruimte aan jong en oud. Het bijzondere is dat we meer woningen terug hebben gekregen dan er hier voorheen stonden. Daarmee gaan we er zowel in kwalitatief als kwantitatief oogpunt op vooruit”, aldus wethouder Michel Rietman.

Bijzonder welkomstcadeautje

Als welkomstcadeau ontvingen de bewoners een handige tafelparasol, die als ‘mini skûlplak’ (Fries voor schuilplaats) verkoeling biedt aan hapjes en drankjes op de tuintafel deze zomer.