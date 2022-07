Nieuwe stap in fusie Friesland College en Friese Poort: Toestemming gevraagd aan minister

Eerder hebben de ondernemingsraden en studentenraden akkoord gegeven. Het plan is een bestuurlijke fusie op 1 januari 2023. Op 1 augustus moeten beide scholen dan echt een zijn. Het Friesland College heeft vestigingen in Leeuwarden en Heerenveen. Friese Poort zit ook in Leeuwarden en verder in Sneek, Dokkum, op Urk, in Emmeloord en Drachten.