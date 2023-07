Nieuwe stap gezet in ontwikkeling veiligere fiets

‘Het aantal ongevallen in het verkeer neemt toe’, zegt gedeputeerde Avine Fokkens-Kelder. ‘Steeds vaker zijn hier oudere fietsers bij betrokken. Mede daarom vinden wij het belangrijk om bij te dragen aan innovatieve ideeën om de verkeersveiligheid te verbeteren.’

Producenten

Aan meerdere producenten is een offerte gevraagd voor het vervaardigen van een vervolgprototype. Uiteindelijk is de eerste opdracht verstrekt aan de firma Altena Bike uit Heesch. Dit heeft een geavanceerd prototype opgeleverd. De tweede opdracht is verstrekt aan de firma Hollebrandse Engineering uit Rotterdam. Dit leverde een meer basisversie op, die dichter bij het basisontwerp blijft.

Vervolg

Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) start in het najaar een onderzoek onder gebruikers van dit nieuwe type fiets. Provincie Fryslân heeft het Verkeers Educatie Centrum in Drachten aangeboden als onderzoekslocatie. Naar verwachting kunnen de onderzoeksresultaten en de prototypes in april 2024 nationaal gepresenteerd worden tijdens het Nationaal Verkeersveiligheidscongres (NVVC).

Het prijswinnende idee voor een veiligere fiets kwam van oud-SWOV medewerker Piet Noordzij. Hij bedacht hiervoor twee technische aanpassingen voor bestaande (e-)fietsen. Een verlaagd opstapzadel door een zadelpenverlenger die toch hoog genoeg zit ten opzichte van de trappers. En dubbele, meekantelende voorwielen waardoor de fiets schuin kan gaan in de bocht en toch beide voorwielen aan de grond houdt.