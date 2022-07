Nieuwe sport- en beweegroute door wijk Tinga (Sneek) en omgeving

SNEEK- Een potje basketbal, een rondje buitenfitness, of een PR verbeteren op de hardlooproute. Bij de nieuwe sport- en beweegroute in de wijk Tinga kan nu elke dag buiten gesport worden. Door het onthullen van het startbord opende wethouder Bauke Dam op woensdagmiddag 6 juli de sport- en beweegroute. Daarna nam Ferenc Soepboer, Nederlands Kampioen boksen én inwoner van gemeente SWF, alle aanwezige kinderen mee in een energieke work-out langs en over de beweegtoestellen.

De sportroute ‘Sneek Beweegt’ telt vier verschillende routes, afstanden en activiteiten die starten bij het bord naast de Brede School Duinterpen in de wijk Tinga. Wethouder Bauke Dam: “Op de locatie Duizendblad is onder andere een Multicourt geplaats, waar jongeren kunnen voetballen, basketballen en andere sporten kunnen beoefenen. Tegelijkertijd biedt dit een actieve hangplek voor de jeugd. Een van de routes kan ook gelopen worden als atletiekroute en langs de Street Workout route zijn allerlei sport- en beweegtoestellen. Zo is er voor ieder wat wils.”

Buiten bewegen is gezond

Afgelopen jaren is de openbare ruimte steeds belangrijker geworden voor actieve vormen van recreatie. Buiten sporten is een laagdrempelige manier om in beweging te komen voor jongeren, volwassenen en ouderen. De gemeente vindt het belangrijk de woonomgeving zodanig in te richten dat het iedereen uitnodigt tot buitenspelen en bewegen. Bauke Dam vervolgt: “De afgelopen coronaperiode heeft nog eens extra het belang van sporten en een actieve leefstijl benadrukt, vooral in de buitenlucht. Hoe mooi is het dat samen met de wijk Tinga het afgelopen jaar deze sport- en beweegroute gerealiseerd is. Sporten is gezond, het brengt mensen samen en zorgt voor een positief gevoel. Kom vooral de afwisselende routes eens proberen.”

Website en QR-codes geven de route aan

Iedereen kan kosteloos gebruik maken van de routes, die geschikt zijn voor alle leeftijden. Ook zijn de routes toegankelijk voor rolstoelgebruikers. De multicourt is hier speciaal op aangepast. De website www.sneekbeweegt.nl geeft extra informatie over de routes en de toestellen. Door het scannen van QR-codes op diverse plekken langs het parcours krijgen gebruikers instructies voor het sporten. De Buurtsportcoaches zetten zich in om buurtbewoners en andere gebruikers te informeren over de mogelijkheden in het gebied en hoe dit bijdraagt aan een gezonde levensstijl.

Ontwikkeling en financiering

De sport- en beweegroute op en rondom sportpark Tinga is opgezet door HCL projectmanagement uit Burgum in nauwe samenwerking met gemeente Súdwest-Fryslân. Bij het ontwikkelen zijn het wijkpanel Tinga, omwonenden en de sportverenigingen nauw betrokken. De financiering van dit project is mogelijk gemaakt door de gemeente Súdwest-Fryslân, Provincie Fryslân, de Jumbo en een bijdrage vanuit het Wijkcentrum De Spil door een subsidie uit het Old Burger Weeshuis Sneek.