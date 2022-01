Nieuwe speelschema's Sneker voetbalclubs

SNEEK- Naar aanleiding van de doorgevoerde versoepelingen waarbij het onder meer weer is toegestaan om wedstrijden tegen andere clubs te spelen, heeft de KNVB vorige week besloten om de competities uit te spelen. Daarbij zijn de oorspronkelijke wedstrijdprogramma's gewijzigd en vervangen door nieuwe speelschema's, waarbij de weekeinden van 5 en 6 en van 12 en 13 februari worden gebruikte om eerder door de clubs zelf of door de voetbalbond geannuleerde wedstrijden in te halen.

In die schema’s is een enkele keer een midweekse wedstrijd (Sneek Wit Zwart, Waterpoort Boys, LSC 1890 en Black Boys) ingepland, terwijl er verder op feestdagen als tweede Paasdag (ONS Sneek en LSC 1890), Hemelvaartsdag (ONS Sneek) en tweede Pinksterdag (LSC 1890 en Black Boys) gevoetbald moet worden. Alleen ONS Sneek en Black Boys genieten af en toe van een vrije zaterdag c.q. zondag en dat komt omdat in de hoofdklasse zaterdag 21 mei is gereserveerd voor inhaalwedstrijden en Nicator zich in de vierde klasse B heeft teruggetrokken.

Met betrekking tot de nieuwe en strakke speelschema’s geldt overigens wel een voorbehoud. Zo staat voor ONS Sneek op Hemelvaartsdag (donderdag 26 mei) een thuiswedstrijd tegen SV Urk op de rol, terwijl op diezelfde dag op het Zuidersportpark ook het Jorn Feenstra Toernooi wordt gehouden. In verband daarmee ligt het in de lijn der verwachting dat deze competitiewedstrijd op een andere datum wordt afgewerkt.



Verder dient opgemerkt te worden, dat KNVB de clubs nog maar één keer toestaat om een wedstrijd om coronagerelateerde reden te annuleren. Wanneer men vaker dan één keer met besmettingen wordt geconfronteerd en men al eerder een wedstrijd heeft afgezegd, is men verplicht om binnen de lijnen te verschijnen.

