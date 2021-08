Nieuwe Sneker Hardstyle-act ‘DLF’ komt met een Sneekweek-hit

Een delegatie van de groep heeft zich al eens mogen presenteren in de videoclip van ‘De Kneu’ (Zware Jongens),die overigens al meer dan 4 miljoen keer is bekeken. https://www.youtube.com/watch?v=g7hJjzrOXDo

“Na een lange studiosessie met producer Dylan van der Feen en gepieker over hoe het moest gaan klinken in The Office Studio te Schraard van Arie Kuipers en Fokko Dam, mag het resultaat er zijn: ‘Helden van de Nacht’, een vrolijk Hardstyle-Feestnummer.

“Het nummer met als titel ‘Helden van de Nacht’ is eigenlijk gemaakt met de gedachte: “Als de Sneekweek niet doorgaat, dan moeten we zelf maar een Sneekweek maken.”

Videoclip

“Na een middag opnemen onder bezielende leiding van cameraman Ivardo Muurling in en rondom het centrum van Sneek, zijn wij ook zeer content met het resultaat van deze clip. Horecagelegenheden in Sneek, Café de Kroon, Bar The Legend en de Irish Pub komen in beeld tijdens de opnamen.

Het nummer ‘Helden van de Nacht’ van DLF is vanaf nu te beluisteren op Spotify en te downloaden via Deezer en Apple Music. Bekijken van de clip kan ook op You Tube: https://www.youtube.com/watch?v=TlyG10NYzlo