Nieuwe Sneekweek-website

Via de gloednieuwe (mobiele) site van Sneek.nl www.sneekweekfestival.nl vind je verwijzingen naar de zeilwedstrijden, activiteiten in de stad en alle artiesten in een overzichtelijke timetable. Zo weet je waar je zijn moet van 5 t/m 11 augustus en dat is sowieso natuurlijk in Sneek!