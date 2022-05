Nieuwe rugzakroute voor kinderen over weidevogels

SNEEK-Een primeur voor mem Sabine Tichelaar, haar kinderen en vriendjes. Zij mochten als eerste de nieuwe rugzakroute van It Fryske Gea lopen, die vanaf nu voor iedereen te boeken is op www.itfryskegea.nl/rugzakroutes . Na aankomst bij uitgifte- en startpunt het Kweldercentrum konden ze direct los! Voorzien van een rugzak vol opdrachtjes en tools waarmee je meer leert over de weidevogels en het gebied Noard-Fryslân Bûtendyks. Deze rugzakroute is mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van Provincie Fryslân en in samenwerking met Pyke Kroes van het IVN ontwikkeld.

Greidefûgels op it Noarderleech

‘Vlieg mee met de vogels in Noard-Fryslân Bûtendyks’ zo begint het avontuur van dochter Jildau en zoon Sywart in het natuurgebied van It Fryske Gea. Het gebied bevindt zich op het Noarderleech, waar veel weidevogel zich thuis voelen. Samen met vriendinnetje Senna en vriendje Tjibbe lopen ze met de rugzak, verrekijker om de nek en de ogen en oren goed open door het weidse gebied. Ze zijn op zoek naar de vier groten onder de weidevogels: grutto, kievit, scholekster en tureluur.

‘De rugzakroute is 4 kilometer lang en duurt ongeveer 1,5 tot 2 uur, dit is niet te lang en dus een ideale activiteit voor kinderen tussen de 8 en 13 jaar’, zegt mem Sabine. "Onderweg kwamen we van alles tegen, zoals een kijkscherm waar je met de verrekijker goed vogels kan spotten. En met de opdrachten- en zoekkaart hebben de kinderen, maar ook ikzelf, van alles geleerd over weidevogels."

Samenwerken aan natuureducatie over weidevogels

Het aantal weidevogels in Nederland en ook Fryslân neemt af. De weidevogelpopulatie weer laten groeien is dan ook hard nodig. Hiervoor zetten veel weidevogelbeschermers zich in. Voor meer bewustwording is vanuit het provinciale weidevogelbeleid de rugzakroute mogelijk gemaakt. De provincie heeft IVN gevraagd om een product uit te werken gericht op natuureducatie over weidevogels, speciaal voor gezinnen. En hoe mooi is het om met een gezin buiten de leerzame opdrachten uit te voeren? Dit kan prachtig in een natuurgebied van It Fryske Gea, waardoor de samenwerking rond was. Alle drie de partijen zijn trots op het eindresultaat en helemaal op de positieve reactie van de eerste kinderen die de route hebben gelopen.

Een activiteit waarbij je spelenderwijs de natuur ontdekt

Jildau, Sywart, Senna en Tjibbe waren erg enthousiast en deden fanatiek mee aan de opdrachten, vertelt mem Sabine. "Na afloop zeiden ze bijna allemaal dat ze graag nog eens willen terugkomen." Behalve Tjibbe, die vond die dode vogels niet zo leuk. Sywart vond dat juist weer heel interessant, maar het leukst vond hij de opdracht over ganzenpoep. Hierbij gingen ze met een loepje bekijken wat de kleur van de poep was en wat de gans gegeten had. De rest vond de opdracht het leukste, waarbij ze hun vinger alsof het een snavel was in de grond moesten steken om te kijken waar dit wel en niet lukte… om daarna als kieviten de wormen uit de grond omhoog te trappelen.

"We wisten niet dat natte grond zo belangrijk is. Bodemdiertjes kruipen dan meer naar de oppervlakte waar weidevogels ze beter kunnen vinden", zegt mem Sabine.

De rugzakroute ‘Greidefûgels op it Noarderleech’ reserveren

De rugzakroute is te boeken voor in de weekenden via www.itfryskegea.nl/rugzakroutes. De kosten zijn € 2,50 per kind (prijs voor leden van It Fryske Gea is € 2,-). Boeken gaat per rugzak voor maximaal 4 kinderen.