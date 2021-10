Nieuwe overdagkoren in Sneek en Bolsward zoeken zangers (m/v)

SNEEK- Kunstencentrum Atrium is in Sneek en Bolsward gestart met een overdagkoor. De gloednieuwe groepen zijn speciaal voor beginnende zangers. Ervaring is niet vereist. In Bolsward wordt vanaf 4 oktober elke maandagochtend gezongen, van 11.00 tot 12.00 uur. Het overdagkoor in Sneek zingt op donderdagochtend, ook van 11.00 tot 12.00 uur, en trapt donderdag 7 oktober af.

Het aantal overdagkoren in Nederland neemt de laatste jaren flink toe, mede door het tijdstip. Veel koren repeteren doorgaans ’s avonds. Leden van een overdagkoor hebben de avond dus nog voor zichzelf. Het succes inspireerde dirigent Erwin de Ruijter om ook in Sneek en Bolsward een overdagkoor te beginnen. "Samen zingen is heerlijk. Het ontspant en maakt je hoofd leeg. Bovendien is een koor heel gezellig. Optreden voor publiek is niet onze insteek. We gaan gewoon gezellig samen een uurtje zingen. Dus zing je graag onder de douche of in de auto? Doe mee en laat van je horen!"

Repertoire

Het repertoire van de overdagkoren van kunstencentrum Atrium is breed; van bekende popliedjes uit de jaren zestig, bijvoorbeeld van The Beatles en The Everly Brothers, tot licht klassiek werk van Mozart. Vooraf wordt samen ingezongen. Aan het einde volgt een canon om het meerstemmig zingen te oefenen.

Zingen in een koor is ook gezond, zegt De Ruijter: “Bijvoorbeeld voor je longen. Je leert een lage ademhaling te gebruiken, vanuit je buik. Bij veel mensen zit de ademhaling te hoog, door de snelheid van de maatschappij of de stress van werk of studie. Artsen adviseren bij longklachten dan ook om te gaan zingen in een koor. Het is leuker dan ademhalingsoefeningen doen in een ziekenhuis en je maakt mooie muziek. Het is ook wetenschappelijk aangetoond dat samen harmonieën maken goed is voor de hersenen."

De Ruijter is een ervaren dirigent. Hij begeleidt momenteel vijf koren, waaronder Gemengd koor Evergreens Sneek en Gospelkoor Signalen uit Sneek.

Een keer meezingen met het koor is altijd mogelijk. Aanmelden voor een gratis proefles kan via kunstencentrumatrium.nl/overdagkoor-bolsward en kunstencentrumatrium.nl/overdagkoor-sneek.

Koorscholing De Ruijter biedt vanaf eind oktober de cursus koorscholing aan voor wie bij het overdagkoor of een ander koor zit, of graag daarbij wil. Er is een reeks van vijf lessen, een voor beginners en voor gevorderden. Er wordt onder meer aandacht besteed aan koorpartijen lezen, meerstemmig zingen en stemvorming.