Nieuwe organisatie Mar-athon Sneek zoekt nog honderd vrijwilligers

De Mar-athon is eind vorig jaar overgenomen door een nieuwe organisatie. Le Champion heeft ervaring met evenementen zoals de Dam tot Damloop, de marathon van Amsterdam en de halve marathon van Egmond aan Zee. Die organisatie nam het over van zanger Syb van der Ploeg, de bedenker van het evenement.

De marathon heeft drie afstanden en die kunnen worden gerend of gewandeld. Omdat het grote afstanden zijn, moeten er veel vrijwilligers zijn. "We zitten nu op ongeveer 200 en daar moeten er nog zeker 100 bij", zegt Jeanine Schut van Le Champion.

"We hebben een vaste achterban van vrijwilligers maar we willen ook graag de lokale bevolking bij het evenement betrekken. Die proberen we te bereiken. We kunnen de mensen overal wel voor gebruiken. Water uitdelen, de route aanwijzen of mensen aanmoedigen. Noem het maar op, we kunnen de mensen wel gebruiken."

De halve marathon begint in Terherne. De deelnemers verzamelen in Sneek en worden dan met de bus naar Terherne gebracht. Daarvandaan rennen ze dan naar de finish in Sneek.

Uniek

Syb van der Ploeg is de grondlegger van het evenement, maar kon het niet meer organiseren. "Het was financieel een hele puzzel altijd. Maar ik blijf nog wel verbonden bij de Mar-athon, want ik ga de muziek doen. Het is een unieke gebeurtenis dat je langs het meer kunt. Dus ik hoop dat de organisatie het rond krijgt met de vrijwilligers."

De marathon is op 25 juni. Het deelnemersaantal staat tot nu toe op zo'n 4000 wandelaars en hardlopers.