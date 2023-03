Nieuwe opleiding Kandidaat Jachtmakelaar van start bij ROC Friese Poort

SNEEK - ROC Friese Poort in Sneek start met de mbo-opleiding Kandidaat Jachtmakelaar. De opleiding is een initiatief van brancheorganisatie HISWA-RECRON – ondernemersorganisatie voor watersport en recreatie – en de NBMS - Nederlandse Bond van Makelaars in Schepen. Zij constateerden een groeiende opleidingsbehoefte en werkten intensief samen met Friese Poort om deze opleiding te realiseren.

De opleiding is bedoeld voor studenten van de mbo-opleiding Maritieme Techniek, voor medewerkers die al in de branche actief zijn én voor geïnteresseerden die als jachtmakelaar willen werken. “Met de opleiding professionaliseren we de botenbranche verder. Het vak jachtmakelaar vereist een goede theoretische basiskennis over het kopen en verkopen van pleziervaartuigen. Het gaat daarbij vaak om grote bedragen. Het hele proces van het makelen van boten moet daarom goed op orde zijn”, aldus Herbert van Oord, manager Arbeidsmarkt en Scholing bij HISWA-RECRON.

Arthur von Barnau Sythoff van de NBMS vult aan: “De opleiding bereidt kandidaten voor tot het niveau van aankomend jachtmakelaar. De kandidaten sluiten de opleiding af met een examen. Bij goed gevolg ontvangen zij een certificaat waarmee ze aspirant-lid kunnen worden van de NBMS en aan het werk kunnen gaan als Kandidaat Jachtmakelaar bij een door HISWA-RECRON erkend opleidingsbedrijf. In een praktijktraject van vier jaar groeien de kandidaten tot het niveau van Zelfstandig Jachtmakelaar. Daarna volgt een Afrondende Praktijk Toets waarmee jachtmakelaars toegang krijgen tot het register van de NBMS en zich kunnen vestigen als HISWA Certified Yachtbroker.”



De opleiding gaat dinsdag 28 maart 2023 van start bij ROC Friese Poort in Sneek, maar kan ook deels online gevolgd worden. De opleiding duurt 20 weken en is een keuzedeel binnen de mbo-opleiding Maritieme Techniek, niveau 4. Het ministerie van OC&W erkent de opleiding.