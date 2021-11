Nieuwe oliebollenkraam aan het Boschplein in Sneek

SNEEK- Supertrots zijn Jannie van der Wiel-Booi en haar man Ricardo van der Wiel op hun fraaie nieuwe oliebollenkraam aan het Boschplein, die vandaag geopend is. Zonder toeters, bellen en ballonnen. “Die kosten konden we beter besparen”, zegt Jannie lachend. Want er viel en valt nog steeds weinig te lachen voor de mensen in de kermis- en oliebollenbranche hun geld moeten verdienen. Toch zit het Sneker echtpaar niet bij de pakken neer en schakelt een tandje bij.

“Juist nu in deze coronatijd moeten we investeren, daar waar mogelijk is ons laten zien. Investeren om verder te komen. Dat is dus met deze nieuwe oliebollenkraam. Ricardo heeft de kraam helemaal zelf gebouwd, de laatste tijd was hij tot ’s nachts twee uur bezig om juist voor deze drukke maand open te kunnen. Ricardo heeft van vrienden hulp gehad met het maken van het frame, voor de rest heeft hij het zelf gemaakt. Een gouden kerel met gouden handen”, lacht Jannie.

“Alles in de kraam is het nieuwste van het nieuwst, waarbij de oven, (‘een vierpanner’) in het oog springt. Mooie lichtbakken met tips hoe je bijvoorbeeld oliebollen thuis in de oven op kunt warmen. En dan die prachtige warme rode kleur. Toen we hier vanmorgen aan kwamen rijden hadden de meiden die ons helpen even een traantje in de ogen. Het ziet er toch geweldig uit”, vertelt een enthousiast Jannie.

De oliebollenkraam blijft tot eind januari aan het Boschplein staan, zo is eerst de planning ( lees vergunning). Eerder kreeg het ondernemersechtpaar al verlenging toen de kermissen in verband met corona nog niet open mochten.