Nieuwe mbo horeca-opleiding in Sneek

Na een succesvolle start in Leeuwarden bij het WTC WestCord Hotel start Gastvrij Fryslân in september in omgeving Sneek. Samen met Friese ondernemers in de gastvrijheidssector leiden we studenten in de praktijk op tot professionals. Zo sluit het onderwijs goed aan op de vraag vanuit het werkveld. Je gaat meteen aan de slag op de werkvloer en leer je zo alle kneepjes van het vak in een inspirerende leer/werkomgeving. Ook krijg je begeleiding van de docenten van Firda (ROC Friese Poort en Friesland College) Je gaat dus bijna niet meer naar school en wordt volledig ‘on the job’ opgeleid.

Je kan kiezen uit de volgende bol-opleidingen:

-Zelfstandig werkend kok niveau 3

-Zelfstandig werkend gastheer/gastvrouw niveau 3

-Manager/ondernemer horeca niveau 4

Ervaren of de opleidingen van Gastvrij Fryslân iets voor jou is? Neem dan een kijkje in de keuken op woensdag 3 mei voor onze hub in Sneek! Hier maak je kennis met bedrijven uit de regio waar jij je opleiding ‘on the job’ kan volgen.

Meld je aan voor deze dag via gastvrijfryslan.nl of neem contact met ons op via gastvrijfryslan@fcroc.nl

Deze opleiding is ook mogelijk in regio Leeuwarden, Drachten, Heerenveen of Harlingen/Terschelling.