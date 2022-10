Nieuwe marktcommissie moet kwaliteit markten Súdwest-Fryslân verhogen

SNEEK- Weekmarkten in de historische centra in Súdwest-Fryslân zijn onmisbaar en onlosmakelijk verbonden met de winkelgebieden. Het hele centrum profiteert van een aantrekkelijke markt. Daarom wil de gemeente samen met de marktondernemers de kwaliteit van de markt verhogen. Tot voor kort waren de mogelijkheden hiervoor beperkt, maar met het instemmen met de nieuwe Marktverordening Súdwest-Fryslân kan er nadrukkelijker sturing gegeven worden aan de inrichting van de markt.

Wethouder Bauke Dam over de rol van de markt: “De markten in Súdwest-Fryslân zijn waardevol voor onze lokale economie. Onze ambitie is dan ook om het wekelijkse marktaanbod in stand te houden, de markten uit te breiden en de kwaliteit van de markten te verhogen. Van een kwalitatief goede en sfeervolle markt profiteren namelijk niet alleen de marktondernemers en de bezoekers. Ook de detailhandel en de horeca hebben profijt bij een goed functionerende markt.”

Gemeente ziet kansen voor vernieuwend aanbod

Onderzoeken wijzen uit dat 70% van de marktbezoekers het bezoek onder andere combineert met een bezoek aan de winkels en de horeca. Het belang van de markt is dan ook groot. Door te streven naar een compleet, gevarieerd en toekomstbestendig aanbod, wil de gemeente de kwaliteit op de markten verhogen en daarmee een positieve indruk achterlaten bij bezoekers en toeristen.

Daarvoor ziet de gemeente kansen, met name in een vernieuwend aanbod in de foodsector. Biologische producten uit de streek is wat de moderne consument, de traditionele marktbezoeker en de toerist in beweging brengt. Dit zorgt voor een hogere kwaliteit en een toekomstbestendige markt.

Marktcommissie bepaalt invulling van de markt

De gedateerde marktverordening gaf weinig mogelijkheden om te sturen op de kwaliteit van de markt. De nieuwe marktverordening geeft die ruimte wel. Eén van de meest opzienbarende vernieuwingen is de manier waarop nieuwe marktondernemers worden geselecteerd. Voorheen gebeurde dit op basis van een wachtlijst. Die wachtlijst wordt vervangen door een marktcommissie. Deze marktcommissie kan zo gericht bepalen welk type marktondernemer de markt op een bepaald moment kan versterken.

De marktcommissie bekijkt ook per markt welke markttijden wenselijk zijn en welke delen van de markt bestemd zijn voor welke marktactiviteiten. Kortom, meer dan voorheen kan worden gestuurd op een kwalitatief goede markt en op de veranderende omstandigheden van de markt.

De gemeenteraad moet zich nog over de nieuwe marktverordening buigen. In de raadsvergadering van 17 november wordt besloten of de verordening daadwerkelijk wordt vastgesteld.