Nieuwe makelaardij: Vastgoedboutique UNYK

SNEEK- Per 1 september lanceert een nieuwe makelaardij genaamd Vastgoedboutique UNYK haar diensten. Neeltje Oostra-Bergsma is het gezicht achter Vastgoedboutique UNYK en staat klaar als -uw persoonlijke makelaar-. Haar toewijding ligt in het creëren van unieke ervaringen, waarbij persoonlijk contact en maatwerk centraal staan.