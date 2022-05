Nieuwe locatie Internationale Schakelklas Hemdijk Sneek

SNEEK- Woensdag 18 mei was wethouder Mirjam Bakker op bezoek bij de nieuwe locatie van de Internationale Schakelklas op Hemdijk 16 in Sneek. Maandag 16 mei is hier het onderwijs gestart voor 60 leerlingen 12-18 jaar uit Oekraïne.

De leerlingen wonen allen in de gemeente SWF zoals de opvanglocatie Galamadammen in Koudum en Hotel Amicitia in Sneek. De gemeente SWF heeft de ISK ondersteund dit initiatief te realiseren. De ISK is een afdeling van RSG Magister Alvinus.