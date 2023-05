Nieuwe locatie fietspont Gaastmeer-Nijhuizum geopend

GAASTMEER - De insteek van de pont aan 'de Grûns' tussen Gaastmeer en Nijhuizum heeft een andere locatie gekregen. De aanlegplaats van de veelgebruikte pont is van de noordzijde naar de de zuidzijde van de woning verplaatst. De pont is een belangrijke schakel in het fiets- en wandelnetwerk van Zuidwest-Friesland. Zaterdagmiddag is de nieuwe locatie van de pont feestelijk geopend door wethouder Michel Rietman van de gemeente Súdwest-Fryslȃn.

De aanlegplaats van de pont was verouderd en een nieuwe locatie biedt meer mogelijkheden. De insteek is vernieuwd, maar wel deels met hergebruik van oude materialen (circulair). Daarnaast is het pad vernieuwd en staat nu los van de woning. Het is aangevuld met een terras en 'Foodtruck Gouden Plakje' van de familie Renema. Het is een mooi geheel geworden en de toeristen worden nu maximaal bediend. Tijdens een fietstocht kunnen toeristen even een pauze nemen en genieten van een goede kop koffie, taart, een heerlijke lunch of biologische limonade.



De afgelopen jaren is het gebruik van het fietspontje steeds verder toegenomen. Het aantal overzetters wordt geschat op 15.000 tot 20.000 per jaar, op de fiets of wandelend. Net als de andere pont (Gaastmeer-It Heidenskip door familie Van Netten) vaart ook deze pont duurzaam heen en weer. Enkele jaren geleden is er een elektrische motor geplaatst en is de pont 'Droech oer de Feart' voorzien van zonnepanelen. Het geheel ligt op het terrein van recreatiebedrijf Gouden Plakje. Gouden Plakje heeft een groepsaccommodatie, kleinschalige camping en verhuur van elektrosloepen en polyvalken.