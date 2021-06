Nieuwe Lidlwinkel Sneek opent woensdag 9 juni haar deuren

SNEEK- De nieuwe Lidl-vestiging aan de Oude Oppenhuizerweg in Sneek opent woensdag 9 juni a.s. om 9 uur haar deuren. Raymond Kuik supermarktmanager van de Lidl in Sneek ziet aan de vooravond al vooruit naar dat moment.

“Dat we woensdag even wat later opengaan als normaal, heeft te maken met de spectaculaire opening die dag. Voor de eerste 100 klanten hebben we een bosje bloemen klaar staan en verder geven we gratis grote bigshoppers cadeau op de openingsdag. Ten opzichte van de andere Lidl’s hebben we woensdag specifieke aanbiedingen. Verder hebben we voor ons nieuwe filiaal non-food aanbiedingen”, maakt Kuik alvast reclame.

“Wat de grootste verandering is met de komst van deze nieuwe winkel”, herhaalt de filiaalmanager onze vraag. Om vervolgens te antwoorden met: “De oppervlakte is zeker erg belangrijk. We zitten met deze winkel tegen de 1500 m² aan, we zaten op ruim 900 m². Bijna e helft extra ruimte ten opzichte van de oude locatie. De grootste crime was de parkeergelegenheid rond de supermarkt. We hebben nu een hele ruime parkeerplaats voor auto’s, ook voor de elektrische auto’s en een mooie fietsenstalling voor de klanten. Op het dak liggen zonnepanelen, waarmee wij ons willen onderscheiden. In de winkel zelf hebben we de allernieuwste snufjes uit de supermarktwereld, waaronder de zelfscans. Het ruimteverschil met de oude winkel in Sneek zal ook opvallend zijn.”

Tot dinsdagmiddag 13.00 uur kunnen de Lidlklanten nog terecht in de tijdelijke winkel aan de Lorentzstraat nummer 7. Ondertussen is het personeel al druk bezig om de nieuwe winkel in te richten met producten waar geen houdbaarheidsdatum op zit. In het nieuwe Lidlfiliaal werken ronde de zeventig mensen.