Nieuwe lichting ljeppers schittert op tiende editie Jeugd FK Fierljeppen in IJlst

IJLST- De tiende editie van het Jeugd FK fierljeppen in IJlst is een groot succes geworden. Op de 'Wâtte Abma-schansen' gingen de titels naar Jorrit Bouwstra en Yrsa Maats. De jongste categorie werd gewonnen door Else Klijn Velderman en Sander Postma.

Jorrit Bouwstra uit Reduzum was titelverdediger bij de oudste jeugd en maakte zijn favorietenrol meer dan waar. Hij won met een nieuw schansrecord van 11,49 meter. Hylke Brouwer uit Arum pakte het zilver met 11,15 meter (voor hem een nieuw PR) en Hidde Galema uit Nijhuizum werd met 9,94 meter derde.

Bij de oudste meisjes werd het erg spannend. Regerend kampioene Yrsa Maats uit Surhuisterveen leek de titel in de laatste finalesprong mis te lopen, want ze kwam niet verder dan het balletje in het zandbed.

Dat balletje lag op 10,48 meter door een nieuw PR van Viënne van der Knaap uit Sneek. Maats kwam in haar laatste sprong echter tot 10,56 meter (ook een PR) en pakte zo toch haar derde Friese titel. Derde werd Hieke Vogel uit Menaam (9,95 meter).

In de jongste categorie tot en met 10 jaar ging de Friese titel naar Sander Postma uit Tjerkgaast. Hij pakte het goud met 8,66 meter. Het zilver was voor Thijmen Verkaik uit Nijemirdum (8,49 meter) en Julius Amsterdam uit Hindeloopen won het brons (8,44 meter).

Nederlands record

Else Klijn Velderman uit Koudum zorgde voor een topprestatie bij de jongste meisjes. Ze sprong in de finale maar liefst 9,09 meter, een nieuw Nederlands record. Daarmee pakte ze alweer haar tweede Friese titel.

Nienke Galema uit Nijhuizum sprong drie keer een nieuw PR en werd uiteindelijk knap tweede met 8,29 meter. Alant Haanstra uit Workum won het brons met 7,93 meter, ook een PR.

Thewis Hobma, de Fries kampioen van 2011, heeft een belangrijke rol gespeeld bij het ontstaan van het Jeugd FK. In 2010 nam hij het initiatief voor het allereerste NK voor de jongste ljeppertjes, die tot die tijd eigenlijk geen officiële wedstrijden ljepten.

Er werd in IJlst een jeugdschans ontwikkeld met vijf en zes meter water en een vaste hoogte, en dat is later de standaard geworden van het huidige jeugdfierljeppen. Het eerste Jeugd FK werd georganiseerd op 9 augustus 2013. Wietse Nauta en Sigrid Bokma pakten toen de titels.

Aantal jeugdleden neemt toe

Sinds die tijd is het aantal jeugdleden flink toegenomen. Intussen hebben alle afdelingen eigen jeugdschansen en zien we de eerste kampioentjes van toen al terug in de eerste klasse op het hoogste niveau. Volgens Hobma kunnen we binnen een paar jaar een prachtige nieuwe lichting ljeppers tegemoetzien.