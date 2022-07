Nieuwe kinderdirecteur van Theater Sneek: Fenna Kool

“Fenna is 9 jaar, bijna 10, en al sinds haar eerste levensjaar fervent theaterbezoeker. Ze houdt van musical, dans en theater. “Fenna is nog een beetje verlegen maar daar helpen wij haar wel overheen! De gouden tip van Huib (onze vorige kinderdirecteur): "Bedenk wat jij zo leuk vindt aan het theater en probeer dit over te brengen naar andere kinderen van je leeftijd". We bedanken Huib voor zijn fantastische inzet het afgelopen jaar en wensen Fenna heel veel plezier in haar functie als directeur”, aldus Wiebren Buma van Theater Sneek.