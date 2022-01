Nieuwe kapsalon in Kruizebroederstraat Sneek: Salon Lova

SNEEK- Sinds 15 januari heeft Ike Jansen haar eigen kapsalon in Sneek geopend. Aan de Kruizebroederstraat nummer 29: Salon Lova.

“De naam van de salon is af te leiden van onze twee prachtige kinderen Vajèn en Logan. In mijn werk streef ik naar perfectie en niks is te gek!”

“Het merk dat ik heb omarmd, is N\O natural original. De nieuwste balans tussen het gebruik van zoveel mogelijk natuurlijke ingrediënten en werkzame grondstoffen voor originele verzorging, kleuring en styling. Uiteraard zijn alle producten dierproef vrij en ook 100% vegan. En daarnaast ook nog volledig vrij van sls, ppd, parabenen en ammonia”, weet Jansen.