Nieuwe jaarlijkse Science Fiction, Fantasy en Horror conventie in november in Sneek

Sneek- Het Van der Valk Hotel in Sneek is op zaterdag 20 en zondag 21 november a.s. het domein voor alle liefhebbers van Science Fiction, Fantasy en Horror. Op die twee dagen vindt de nieuwe jaarlijkse Science Fiction, Fantasy en Horror conventie (HSFCon) plaats in Van der Valk. HSFCon biedt alle liefhebbers van Science Fiction, Fantasy en Horror een weekend vol panels en lezingen over alles wat deze genres te bieden hebben, met een flinke vleug wetenschap. Op de conventie zijn een groot aantal stands, worden workshops georganiseerd en is er alle tijd en ruimte voor ontmoetingen en discussie met andere fans.

In de afgelopen maanden hebben bekende namen als Saskia Appel, Erik Betten, Sector 31, Jorrit de Klerk, Johan Klein Haneveld, Marjo Heijkoop, Joachim Heijndermans, Sonja Boschman, Edwin Mathlener en Erwin van Ballegoij al hun komst en medewerking toegezegd. In de komende weken wordt de lijst met gasten en activiteiten nog verder aangevuld.

Eregasten Rochita Loenen-Ruiz en Peter Schaap

Schrijfster Rochita Loenen-Ruiz komt oorspronkelijk uit de Filippijnen, maar woont in Nederland. Zij heeft de Clarion West Writing Workshop gevolgd en ontving in 2009 de Octavia Butler Scholarship Award.

In 2018 kreeg ze de Milford Bursary voor niet-blanke schrijvers. In 2019 was Rochita eregast op het XPrize Oceans Event in Monaco. Ze heeft meerdere workshops gegeven over het schrijven van science fiction en leidde in 2020 de Envisioning Other Futures workshop over hetzelfde onderwerp.

Peter Schaap werd geboren op 24 oktober 1946 in Groningen, waar hij opgroeide en tot 1978 woonde. Na een aantal jaren als schoolmeester voor de klas te hebben gestaan, maakte hij de overstap naar de muziek met liedjes als ,De hoge heren van het dorp, Adem, mijn adem' en ,Vliegen als een vogel'. Verlangen naar het grotere literaire werk in het Fantasy en het geschiedenisgenre leidde tot de productie en publicatie van een kleine 40 romans en jeugdboeken, waarbij de eerste fantasyroman, gepubliceerd bij uitgeverij Meulenhoff, getiteld ,De schrijvenaar van Thyll', in Boedapest een Euroconaward opleverde.

De meest recente producties zijn de fantasyroman ,De helden van Sidian' en de sciencefiction thriller ,Chesnek bv'. Binnenkort komt zijn nieuwste roman met de titel ,Zam de Fikser' uit.

Sinds 1980 en de eerste Hillcon in Rotterdam was Peter aanwezig op een na alle NCSF-conventies in Nederland. Af en toe neemt Peter zijn gitaar mee om zijn liedjes te spelen en wat te filken met komische sf-teksten.

Meer informatie op de website www.hsfcon.nl like HSFCon op Facebook. Op de website kun je je ook inschrijven voor de nieuwsbrief! Wie op de beursvloer wil staan met eigen boeken, illustraties of handgemaakte fan-items? Of mee wil doen aan het programma, kan contact opnemen via info@hsfcon.nl of via Facebook.