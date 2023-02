Nieuwe hoofdsponsor vv Waterpoort Boys

SNEEK- Sneek-Recycling B.V. wordt met ingang van 1 augustus a.s. de nieuwe hoofdsponsor van voetbalvereniging Waterpoort Boys dat komend seizoen zijn vijftigjarig bestaan viert. De Sneker afvalverwerker en de voetbalclub uit de Waterpoortstad gaan met elkaar een overeenkomst voor drie seizoenen aan.

Het Sneker bedrijf dat is gevestigd op het bedrijvenpark De Hemmen heeft een passie voor en een jarenlange ervaring met de verwerking van afval tot nieuwe grondstoffen. Daarmee levert Sneek-Recycling B.V. een belangrijke bijdrage aan een beter milieu, terwijl men bij het bedrijf voor de inzameling van afval ook terecht kan voor containers in alle soorten en maten.

Voor de afvoer van afval in Sneek en omgeving is Sneek-Recycling B.V. aan de Touwslagerstraat de milieu straat in en voor de regio Sneek, waar zowel bedrijven als particulieren zonder afspraak afval kunnen brengen. Daarnaast wordt het afval op een keurige en verantwoorde wijze door chauffeurs van het bedrijf op locatie opgehaald.

Het bestuur van Waterpoort Boys is bijzonder ingenomen met de overeenkomst met Sneek-Recycling B.V. Vanaf het seizoen 2023/2024 prijkt de naam van Sneek-Recycling B.V. op het wedstrijdshirt van het eerste elftal, op reclameborden langs het veld en wordt de naam van Sneek-Recycling B.V. op het drukwerk en natuurlijk op de website van de zaterdag 3de klasser vermeld.