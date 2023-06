Nieuwe hoofdsponsor Elfstedenrace

SNEEK- BetCity is per direct de nieuwe naam- en hoofdsponsor van de Elfstedenrace, de profklassieker voor mannen die vorig jaar voor het eerst verreden werd onder de naam Visit Friesland Elfstedenrace. De Nederlandse aanbieder van sportweddenschappen en organisator Courage Events kwamen een overeenkomst voor drie jaar overeen. De betrokkenheid van de nieuwe hoofdsponsor geeft de wedstrijd de benodigde continuïteit om de BetCity Elfstedenrace de komende jaren uit te bouwen tot een stabiele UCI 1.1 wedstrijd. Want die status heeft de Friese wedstrijd, die op woensdag 4 oktober verreden wordt, dit jaar.

Met de BetCity Elfstedenrace zet de provincie Fryslân zich nadrukkelijk op de kaart als regio waar het prima fietsen is. De betrokkenheid van BetCity is voor organisator Thijs Rondhuis van Courage Events een belangrijke factor om de profwedstrijd verder uit te kunnen bouwen op het fundament van 2022, toen Elmar Reinders zich tot eerste winnaar kroonde. ‘’We zijn dan ook blij dat BetCity deze ambitie steunt en mede vorm wil geven. In de wielersport is een dergelijke sponsor onmisbaar om van deze wedstrijd een solide wielerkoers te maken. De verplaatsing van onze wedstrijd naar woensdag 4 oktober en het samen optrekken met de Sparkassen Munsterland Giro maken het mogelijk ook direct een stap te zetten met deze eendagswedstrijd. We zetten in op de komst van minimaal drie WorldTour-teams en zijn in de afrondende fase om dat doel ook te kunnen realiseren.’’

Partnerschap

Ook Robert Kooiman, Marketing Directeur bij BetCity is enthousiast over het partnership: ‘’Sinds de start van dit jaar zijn wij ook veelvuldig zichtbaar binnen het (Nederlandse) wielrennen. De BetCity Elfstedenrace past perfect binnen ons sponsorportfolio omdat we naast de profrace ook de recreatieve Nederlandse wielrenner kunnen gaan bereiken.’’

Niet alleen de profs gaan namelijk begin oktober dankzij BetCity door Friesland racen, ook de recreanten krijgen met de steun van de nieuwe hoofdsponsor een podium in de vorm van een BetCity ploegentijdrit voor recreanten. Maximaal 25 teams van vier personen kunnen aan deze BetCity ploegentijdrit mee doen. De deelnemers aan de ploegentijdrit krijgen een VIP-arrangement bij de profwedstrijd aangeboden. Meer informatie over de mogelijkheden om hieraan deel te nemen volgt spoedig. Daarnaast kan ook buiten de provinciegrenzen van de wedstrijd genoten worden. De BetCity Elfstedenrace wordt gedurende twee uur live uitgezonden op Eurosport en Omrop Fryslân.