Nieuwe Hondentrimsalon in Oudega en trimster aan huis

OUDEGA - In Oudega is Thalia Iedema nu sinds een jaar werkzaam als trimster en haar salon geniet al enige bekendheid. De afgelopen 8 jaar heeft ze gewerkt als hondentrimster aan huis in Almere. In haar nieuwe huis in Oudega heeft ze een eigen salon, maar het trimmen bij klanten thuis blijft ze ook doen.

Thalia: "In de salon werk ik alleen. Daardoor is het er rustig en blijft de hond kalmer. Ook behandel ik slechts 1 hond tegelijk. Er is dus geen contact met andere honden. Elke hond wordt door mij netjes getrimd, de nagels worden geknipt, oren uitgeplukt en hij wordt lekker gewassen. Ik kijk tevens of de hond huidproblemen of andere problemen heeft, hoe zijn gebit er uit ziet en of hij een gezond gewicht heeft."

Voor Sneek en omgeving komt Thalia graag op afspraak aan huis. "Ik neem alle gereedschap en een trimtafel mee. Vooral voor oudere mensen en baasjes zonder vervoer is dit een ideale uitkomst. Ook behandel ik vaak angstige hondjes aan huis."