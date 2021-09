Nieuwe groep MDT ‘Zoek het uit!’ start – aanmelden kan nog

SNEEK- Tijdens MDT(Maatschappelijke Dienst Tijd) ‘ Zoek het uit !’ gaan jongeren uit heel Friesland op ontdekkingsreis naar de beste versie van zichzelf. tussen de 16 en 27 jaar, die nu even niet naar school gaan, een tussenjaar hebben of op zoek zijn naar een baan. Dan is MDT ‘Zoek het uit!’ een goeie keus!

Bij MDT ‘Zoek het uit’ ga je aan de slag met keuzes maken voor je eigen toekomst, ga je je talenten ontdekken en deze verder ontwikkelen en ontmoet je allemaal nieuwe mensen die je anders misschien niet tegen zou komen. Denk hierbij aan de directeur van een groot bedrijf, de wethouder van de gemeente, een ondernemer maar zeker ook jongeren van jouw leeftijd.

MDT ‘Zoek het uit!’ duurt 4 tot 6 maanden en is 3 dagen per week. Dit bestaat uit 1 groepsdag per week met zelf te kiezen workshops en sprekers en het werken aan je eigen doelen. En daarnaast 2 dagen per week waarbij de keus is uit:

1) Naar een MDT-plek gaan bij een of meerdere bedrijven.

2) MDT acties bij (vrijwilligers)organisaties.

3) Het onderzoeken/ontdekken van bedrijven en opleidingen en in gesprek gaan met deze mensen.

4) Coaching op specifieke punten, bijvoorbeeld leren solliciteren.

Julia (19 jaar) zegt over haar MDT-actie: ‘Ik was nog nooit in een bejaardenhuis geweest. We bakten pannenkoeken voor de bewoners en organiseerden een borrel. Het voelde enorm dankbaar om anderen een leuke dag te laten beleven.’

27 september start de nieuwe groep met maximaal 15 jongeren en er is nog plaats.

Meer informatie of aanmelden? Kijk op: www.mdt.frl/zoekhetuit