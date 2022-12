Nieuwe generatie bokstalenten in Súdwest Fryslân

SNEEK- Afgelopen zondag kregen zestien beginnende boksers onder de 18 jaar de kans om hun eerste oefenwedstrijd te boksen voor publiek. Deze jongens en meiden willen in de toekomst graag echte wedstrijden boksen, en kregen zo de kans om te ervaren hoe dit eraan toegaat.

Het boksgala vond plaats bij de kersverse (kick)boksclub Nero’s gym, van de ervaren kickbokser en trainer Nelson Varela. Het gala was in samenwerking met de boksclub Bakker Boxing, van de ervaren bokstrainer Tjeerd Bakker, en het team van Boks District SWF, onder leiding van de nog actieve bokser Ferenc Soepboer.

De zaal van Nero’s gym liep al snel vol met familie, vrienden en geïnteresseerden die zich tijdens de wedstrijden goed lieten horen. Het doel van dit gala was een zo echt mogelijke wedstrijdsetting te creëren, waarbij extra rekening werd gehouden met de veiligheid van alle boksers. Dit werd gedaan door scheidsrechter Haye Soepboer, die alles goed in de gaten hield en op de juiste momenten ingreep.

Het initiatief voor de oefenwedstrijden is tot stand gekomen door Jelle de Jager, jongeren werker vanuit de organisatie Cool Súdwest. Deze organisatie richt zich op de ontwikkeling van jongeren en is onder andere verantwoordelijk voor het neerzetten van het boksteam Boks District.

Jongeren kunnen hier elke vrijdag van 17:00 uur tot 18:00 uur gratis leren boksen in wijkcentrum de Spil. Het team van Boks District is in zes maanden uitgegroeid tot een hechte groep van ongeveer 20 enthousiaste jongeren. De komende 20 weken zullen deze jongeren zich verder ontwikkelen als goede boksers onder leiding van Ferenc Soepboer.

Daarnaast is er genoeg plek voor nieuwe pupillen die het leuk lijken ook (beter) te leren boksen. De trainers hopen dat dit gala andere jongeren ook inspireert om eens een proefles boksen te doen. In de toekomst willen deze boksteams graag vaker soortgelijke evenementen laten plaatsvinden. Zo hopen ze de bokssport in de gemeente Súdwest Fryslân te verbeteren en verrijken.