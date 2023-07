Nieuwe gedichten van Xander Jongejan

‘Hoe ben je op deze titel gekomen?’

"Het komt van een gedicht dat is gemaakt vanuit het perspectief van roadkill, doodgereden dieren die op de weg blijven liggen en helemaal aan flarden worden gereden totdat er niets meer van ze over is. Ik vind dat zo verschrikkelijk en respectloos. Ik heb een gedicht gemaakt waarin een aangereden dier aan de mensen vraagt om aan de kant gelegd te worden. Voor hij weg wordt. Klinkt interessant, vind ik."

Leg mij in het zwarte gras zodat ik in alle rust uit mijzelf opstijgen kan en op natuurlijke wijze zal vergaan, ja? Anders worden we tot pulp verreden, aan flarden gereten, langzaam verdwijnend, in de poriën gedrukt van de zwarte baan die onze wereld doortrekt, weg wordend.

‘Wat voor bundel is het?’

"Het is een verzameling van verhalen, in eigen beheer uitgebracht. In elk gedicht zit een verhaal, klein of groot, maar altijd met een lichte toets. Soms met een kwinkslag. Het is een bundel die je er af en toe bij pakt om enkele gedichten te lezen en vaak met een glimlach weer weg te leggen.’

‘Hoe is hij tot stand gekomen?’

"Dichten doe ik altijd tussen de bedrijven door. Zo verzamel ik door de jaren heen flink wat materiaal, mijn vorige bundel is van 2017. Eigenlijk is deze bundel het product van uitstelgedrag. Ik zat in een lastige fase met mijn roman in wording. Om even weg te bewegen van het aanstaande werk vroeg ik me af hoe het met mijn gedichten stond. Ook na een heel strenge selectie bleek er voldoende over voor een bundel."

‘En die roman?’

"Die komt er aan! Waarschijnlijk in het najaar."

Voor ik weg word, gedichten, Xander Jongejan, 54 pagina’s, in elke boekhandel te bestellen.