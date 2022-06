Nieuwe Friese pelgrimsroute Klooster Claercamppad geopend

Bosker presenteert zijn nieuwste wandelgids waarin de Friese Waddendelta geroemd wordt als landschap voor fijnproevers, Michelin sterren waardig! In de gids beschrijft hij de geschiedenis van terpen, kerken, kloosters, staten en stinsen. Hoe dit ruige landschap ooit door kolonisten werd ontdekt en hoe deze kostbare natuur nu vraagt om aangepaste vormen van leven. Bezinning en met elkaar in gesprek komen kan hiervoor nieuwe vensters openen, aldus de schrijver.

Pelgrimsnetwerk

Met de komst van het Klooster Claercamppad is het pelgrimsnetwerk in Friesland nagenoeg compleet. Er liggen nu door de hele provincie paden die voor bezinning en verbinding zorgen. Ze zijn van betekenis voor de eeuwenoude kerken en vele prachtige terpdorpen die Friesland rijk is. Op deze plekken kan de Friese inwoner of toerist van buiten zich laven aan rust, ruimte en cultuurgeschiedenis. Kwaliteiten die we met name de afgelopen coronajaren nog meer zijn gaan waarderen.

Bloeizone Fryslân

Ook leefbaarheidsinitiatieven zoals Bloeizone Fryslân spelen een rol in het ontwikkelen van duurzaam toerisme. Spreker Bouwe de Boer, energie coördinator bij de gemeente Leeuwarden, noemt als voorbeeld een regio in Noord-Portugal die hij afgelopen zomer bezocht. “De mensen daar hebben een gezonde leefomgeving gecreëerd in hun bergachtige landschap vol oude kastelen. Tezamen heeft dit een aantrekkingskracht op toeristen die normaal gesproken alleen naar de Algarve trokken”. De link naar Friesland met haar terpenlandschap vol middeleeuwse kerken, staten en stinsen was bij De Boer snel gemaakt.

Pleisterplaatsen

Aan het nieuwe Klooster Claercamppad zijn heel wat authentieke pleisterplaatsen te vinden waar pelgrims terechtkunnen voor een welkome verfrissing, stevige maaltijd of een goed bed. Zo kan er onderweg gegeten en geslapen worden in gastvrije kerken, oude boerderijen en op voormalige kloosterlocaties. Verschillende ondernemers uit de toeristische sector waren bij de boekpresentatie aanwezig. “Zij zijn de ware ambassadeurs van het landschap en van de nieuwe pelgrimsroute” zegt Fokko Bosker.

Gedigitaliseerde route

Hendrina Zijlstra, projectleider van de opgave Dag recreatieve Netwerken in opdracht van de Provincie Fryslân, vertelt bij de opening over haar persoonlijke pelgrimstocht naar Santiago de Compostella. Daarnaast presenteert ze de nieuwe webpagina www.friesland.nl/claercamppad, waar de gedigitaliseerde etappes uit het routeboek met knooppunten en al te bekijken zijn. “Voor het aantrekken van gasten is het van belang dat het Klooster Claercamppad ook online goed vindbaar en beleefbaar is, dit doen we in samenwerking met Merk Fryslân” aldus Zijlstra.

Over Dag recreatieve Netwerken

Het digitaliseren van onder andere pelgrimspaden wordt georganiseerd vanuit de opgave Dag recreatieve Netwerken dat onderdeel is van het beleidsprogramma Gastvrij Fryslân 2028 in opdracht van de Provincie Fryslân. Dag recreatieve Netwerken richt zich op zowel op de fysieke verbinding tussen de toeristische dagrecreatie als op de samenwerking tussen netwerkpartners. Er wordt gewerkt aan het vindbaar, boekbaar en beleefbaar maken van routes, bezienswaardigheden, thema’s, verhaallijnen, evenementenagenda’s en toeristische arrangementen.