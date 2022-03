Nieuwe fietsroute Rondje Friesland officieel van start

SNEEK- Een-West – Friesland is een nieuwe en unieke fietsroute rijker. De langeafstandsroute volgt de provinciegrens van Friesland, zodat de fietser de hele provincie leert kennen. De route is gemaakt door Erik en Hetty Luppes (Drentse Fietsers). Zij publiceerden eerder al Rondje Drenthe en Rondje Groningen. De presentatie van het derde Rondje vond zaterdag plaats in Een-West, bij Restaurant en Camping De Drie Provinciën. Die plek is niet voor niets gekozen, hier komen alle drie routes voorbij. De eerste exemplaren van het routeboekje van Rondje Friesland zijn overhandigd aan Eddie Huisman van Recreatieschap Marrekritte, Ronald Boels van de Restaurant en Camping De Drie Provinciën en Bob de Vries, testfietser van de route. Via de website www.rondjefriesland.nu is het routeboekje te bestellen en kan het GPX-route worden gedownload.

Testfietser Bob de Vries bedankte de makers voor hun inzet voor deze nieuwe route: “Het is een fantastische route geworden. Ik mocht als testfietser de route al eens rijden en kon nog een paar tips en adviezen geven. Maar eerlijk gezegd: ik dacht dat ik als Fries de provincie wel aardig kende, maar ik ben op plekjes en paadjes geweest die voor mij helemaal nieuw waren. Het is echt een heel mooie route geworden.”

Het andere Friesland

Wat de route uniek maakt, is dat de fietser kennismaakt met de héle provincie Friesland en niet alleen de kuststreek, het merengebied en de historische steden. Ook het andere Friesland, met bijvoorbeeld het afwisselende landschap van zuidoost Friesland met zandverstuivingen, bossen en veenmoerassen zijn het waard om ontdekt te worden.

Ronald Boels en Eddie Huisman zijn blij met het initiatief: “Het is een heel mooie aanvulling op het huidige aanbod aan fietsroutes in Friesland. We feliciteren de Drentse Fietsers met dit resultaat.”

Een echt rondje

De nieuwe fietsroute is een welkome aanvulling voor langeafstandfietsers. Erik Luppes: “Het is een echt rondje, er is geen vast begin- of eindpunt. Je bepaalt zelf waar je start, hoeveel kilometer je dagelijks fietst en waar je overnacht. Je kan er drie dagen over doen, maar er ook een week voor uittrekken. In het routeboekje en op de website wordt aangegeven waar campings of andere logiesmogelijkheden zijn, zoals de Vrienden op de Fiets. De route is grotendeel te volgen via de fietsknooppunten, maar we wijken daar ook vanaf. Soms gaan we over de provinciegrens heen. Alles voor de mooiste en meest autoluwe route.”

De route kan gefietst worden via het Routeboekje en/of een GPX-bestand, deze is gratis te downloaden vanaf de website. Op de site staan eventuele wegwerkzaamheden vermeld, zijn sfeerimpressies te zien en de ervaringen van fietsers te lezen.



Bjusterbaerlike stekjes

In het boekje zijn ook Bjusterbaerlike stekjes opgenomen. Dit zijn interessante plekjes die de fietsers onderweg gaan zien. “Wanneer je iets meer weet over de omgeving, het landschap of een historisch moment, dan fiets je met een andere blik door de provincie. Het geeft meerwaarde aan de route. Eén van die Bjusterbaerlike stekjes is bijvoorbeeld de Gaaikemabank bij Oudemirdum. Een bank met een verhaal.” vertelt Hetty Luppes. Er zijn zo’n 30 Bjusterbaerlike stekjes beschreven.

Combineren met Rondjes LF-routes en Elfstedenroute

De fietser kan Rondje Friesland combineren met Rondje Drenthe en/of Rondje Groningen. Op meerdere plekken zijn overstappunten van de ene naar de andere route. Erik: “Daarmee ontstaat een fietsroute van meer 1000 kilometer, een verrijking voor het fietsaanbod van Noord-Nederland. Een aanwinst dus ook voor de noordelijke recreatieve en toeristensector.” Ook de bekende LF Zuiderzeeroute en Kustroute en de Elfstedenroute zijn te combineren met Rondje Friesland.

Particulier initiatief

De fietsrondjes zijn een initiatief van Erik en Hetty Luppes uit Hoogeveen. Als ‘Drentse Fietsers’ delen ze hun eigen fietservaringen graag met anderen. Hieruit ontstond het idee van Rondje Drenthe. Deze was zo succesvol dat een vervolg niet uit kon blijven. Inmiddels is door collega-fietsers Rondje Utrecht gelanceerd en is er een initiatief voor Rondje Zeeland.