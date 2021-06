Nieuwe expo in Museum it Tsiispakhûs in Wommels: 'Loei goed!'

WOMMELS- “Loei-goed! Over koeien, wat zij eten, hun melk en … óver onze melk”, is de titel van een nieuwe expositie in Museum It Tsiispakhûs in Wommels.

Met deze expositie belicht het museum een actueel thema: Voeding van zowel de koe als de mens. Hoe maken koeien uit voor de mens totaal onbruikbare plantaardige voedermiddelen (gras) of uit afval- of bijproducten van de voedings- en genotmiddelenindustrie (Tsjerkebier) biologisch hoogwaardige producten als vlees en melk?

Kringlooplandbouw

Dit kan je ook kringlooplandbouw noemen. Daarnaast moeten ze ook nog in hun onderhoud voorzien én een kalf ter wereld brengen. Aan de hand van filmbeelden, modellen en in woord toont het museum dat dit louter door het unieke voormagensysteem én de hulp van miljoenen bacteriën kan.

Uit plantendelen vormen ze melk en de melkvorming in de uier volgen we in detail. Het transport van melk toen en nu naar de ‘melkfabriek’ en de verwerking in de zuivelfabriek toen en nu accentueren we. Hoe en welke producten maken de zuivelfabrieken vandaag de dag, wat vertelt de verpakking? Komt Griekse yoghurt uit Griekenland, Goudse kaas uit Gouda en draait rechtsdraaiende yoghurt ook?

Kaaszolder

Op de kaaszolder van het oude pakhuis staat de vaste expositie opgesteld die de grote tegenstelling van het vroegere boter- en kaasmaken op de boerderij en later in de eerste melkfabrieken toont. Na afloop van uw bezoek weet u alles van gras tot glas. De tentoonstelling is tot 1 nov. van dit jaar te bezichtigen en is een zeer educatief bezoek voor scholen of een aanvulling op de biologieles.