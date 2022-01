Nieuwe DAF-truck voor Beitsma Transport

SNEEK - Wouter Beitsma kan weer de weg op! Na diverse dealers in Nederland en België bezocht te hebben, is er een nieuwe vrachtwagen, een DAF-truck, voor Beitsma Transport uit Sneek gevonden

Begin december kwam er een sneu einde aan de vrachtwagen van Wouter, waarin hij al vele vele kilometers had gereden. Op de Centrale As vloog de vrachtwagen in brand en kon deze als total loss worden verklaard. Velen trokken zich het lot van Wouter aan en spontaan werd er een doneeractie opgestart voor de aanschaf van een vervangende truck. Deze actie leverde het mooie startbedrag van maar liefst 12.715 euro op.