Nieuwe cursussen van start na de herfstvakantie

SNEEK- Bij kunstencentrum Atrium in Sneek beginnen na de herfstvakantie diverse cursussen. Het gaat om grimeren, improvisatietheater, theatermaken, kennismaking met de harp, koorscholing, tapdance en speelse muziekcursussen voor kinderen vanaf 1 jaar. Geheel nieuw is Kinderspel, theaterlessen voor jonge kinderen.

Basiscursus grimeren (jongeren en volwassenen)

Via allerlei thema's en technieken wordt de basis van grimeren behandeld. Onder meer kleurgebruik, overgangen maken, beschaduwen, oplichten, ouder maken, wimpers en baarden plakken en karakter- en maskergrime komt aan bod.

6 lessen op maandagavond, aanvang 24 oktober

Improvisatietheater (volwassenen)

Cursisten gaan op energieke wijze aan de slag met het spelen van scènes die in het moment ontstaan. Door middel van associëren, kijken en luisteren wordt er vrij geïmproviseerd.

10 lessen op donderdagavond, aanvang 3 november

Theatermaken (kinderen)

In de lessen wordt geoefend met creativiteit in de breedste zin van het woord. Een verhaal vertellen kan op veel manieren, zoals bewegen, zingen, schrijven, rappen en spoken word.

20 lessen op woensdagmiddag, aanvang 26 oktober

Kennismaking met de harp (kinderen en volwassenen)

In kleine groepen worden bij 'Harp on Hand' de basistechnieken voor het bespelen van de harp behandeld en wetenswaardigheden over het eeuwenoude instrument verteld.

5 lessen op woensdagmiddag, aanvang 9 november

Muziek op schoot, Peutermuziek en Kleutermuziek

Voor de allerkleinsten zijn er speciale muzieklessen waarin ze kennis maken met de basis. Ze zingen liedjes, spelen op eenvoudige instrumenten en doen spelletjes. Muziek op schoot is voor kinderen van 1 en 2 jaar. Voor de iets ouderen is er Peutermuziek (2-4 jaar) en Kleutermuziek (4-6 jaar). Muziek op schoot en Peutermuziek is met aanwezigheid van ouders.

7 lessen op vrijdagochtend, aanvang 25 november (Muziek op schoot en Peutermuziek)

7 lessen op maandagmiddag, aanvang 21 november (Kleutermuziek)

Koorscholing (volwassenen)

Voor wie graag bij een koor wil of onlangs lid is geworden van een koor is er cursus koorscholing. Er wordt gewerkt aan onder andere stemvorming, het lezen van een koorpartij en van blad zingen. De cursus kan in Sneek of Bolsward worden gevolgd.

5 lessen op maandagochtend, aanvang 24 oktober (Bolsward)

5 lessen op donderdagochtend, aanvang 27 oktober (Sneek)

Tapdance (volwassenen)



Bij tapdansen worden ritmische klanken gemaakt door tikken op de grond met metalen plaatjes onder de schoenen. In de cursus komt de basis aan bod van deze bijzondere dansvorm die in de jaren dertig ontstond in New York.

10 lessen op dinsdagavond, aanvang 25 oktober

Kinderspel

Ouders gaan samen met hun peuter op reis in de wondere wereld van verhalen en theater. Prentenboeken worden tot leven gebracht door uit te beelden, vragen te stellen en liedjes te zingen.

10 lessen op donderdagochtend, aanvang 27 oktober

Volledig aanbod en gratis proeflessen

In januari 2023 gaan er ook cursussen van start bij Atrium. De muziek- en dansafdeling van het kunstencentrum biedt verder een groot aantal wekelijkse lessen aan waarvoor het gehele seizoen, tot aan de zomer van 2023, kan worden opgegeven. Het volledige aanbod op het gebied van muziek, dans, theater, musical en beeldende kunst staat op kunstencentrumatrium.nl. Op de website is aanmelding voor een gratis en vrijblijvende proefles mogelijk. Dit kan bij veel lessen, cursussen en groepen.