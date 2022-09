Nieuwe culturele seizoen Súdwest-Fryslân afgetrapt op 13 plekken

SUDWEST-FRYSLAN - Het nieuwe culturele seizoen van de gemeente Súdwest-Fryslân is afgelopen weekend afgetrapt met het UIT Festival SWF. In dertien dorpen en steden presenteerden lokale kunstenaars hun vaardigheden en creaties aan het publiek. Daarnaast lieten musea, ateliers en galeries en andere cultuuraanbieders zien van wat er tot aan de zomer van 2023 te doen is. Het gratis festival begon op vrijdagavond en duurde tot en met zondag. In totaal waren er ongeveer 12.000 bezoekers.

Het festival telde een locatie meer ten opzichte van vorig jaar. Naast Bolsward, Goënga, Hindeloopen, IJlst, Kimswerd, Koudum, Sneek, Wommels, Woudsend en de dorpencombinaties Oudega/Idzega/Sandfirden, Witmarsum/Pingjum en Blauwhuis/Westhem/Greonterp deed nu ook Makkum mee. Vorig jaar was het aantal locaties van het UIT Festival SWF, tot 2020 alleen in Sneek, met vijf toegenomen.

Lokale comités in de dorpen en steden hadden zelf een programma samengesteld. Bijna iedere locatie pakte zaterdagmiddag uit met onder meer concerten, dansoptredens, rondvaarten, verhalenvertellers, exposities van beeldend kunstenaars, wandelingen, bezichtigingen van monumentale panden en een boerenstreekmarkt. Verder stonden er overal kraampjes van cultuuraanbieders uit de buurt. Voor kinderen waren er speciale activiteiten zoals speurtochten, een emmer-drumworkshop en zeilen met klompjes.

Ook op andere momenten werd in een aantal locaties het nieuwe culturele seizoen gevierd. Oudega hield op zaterdagavond het FrIISfestival op ijsbaan De Wearen. Muzikanten hadden voor oude hits van 'toen er nog ijs lag' (van Elvis Presley en ABBA tot Nirvana) nieuwe, Friese teksten geschreven. Dit evenement was het enige onderdeel van het UIT Festival SWF met kaartverkoop. Ook op vrijdagavond (Workum) en zondag (Goënga, Sneek, Workum en Woudsend) waren er activiteiten.

Opening in IJlst

Cultuurwethouder Petra van den Akker verrichte zaterdag de officiële opening in IJlst. Zij kwam om 13.00 uur in een sloep aan bij Museum en Werkplaats Houtstad IJlst. Van den Akker bezocht vervolgens een optreden van een danstalentgroep bij de 2018-fontein en een muziekbeurs in It Podium. Volgens de wethouder is het UIT Festival SWF een succes doordat het door de inwoners met veel enthousiasme zelf wordt opgezet. “De gemeente is ontzettend trots op deze zelfontplooiing”, aldus Van den Akker.

De overkoepelende organisatie van het UIT Festival SWF is in handen van het Cultuurplein Súdwest-Fryslân. Hoofdsponsor is het Ondernemersfonds Súdwest-Fryslân.