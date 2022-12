Nieuwe busdienstregeling van Arriva per 11 december in Fryslân

SNEEK- Vanaf zondag 11 december start een nieuwe busdienstregeling in Fryslân. Passend bij de reizigersbehoefte verandert de dienstregeling op een aantal lijnen. Arriva kijkt ieder jaar goed naar de routes van de verschillende buslijnen, hoe vaak de bussen rijden en of reizigers nog gemakkelijk kunnen overstappen op de trein of andere buslijnen. Dit betekent bijvoorbeeld andere vertrektijden, gewijzigde routes en ook nieuwe lijnen. Zo biedt Arriva een dienstregeling die zo goed mogelijk aansluit bij de behoefte van haar reizigers.

Deze nieuwe dienstregeling per 11 december is onderdeel van de overbruggingsconcessie Bus Fryslân 2023-2024. In overleg met opdrachtgever, Provincie Fryslân, is op basis van reizigersbehoefte, reizigersinkomsten en de provinciale bijdrage de nieuwe dienstregeling tot stand gekomen.

